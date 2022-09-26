Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились кадры с телом стрелка, который напал на школу в Ижевске

Степан Жирнов
Происшествия
Появились кадры с телом стрелка, который напал на школу в Ижевске
Фото: СК РФ

Появились кадры с телом стрелка, напавшего на школу № 88 в Ижевске. Их опубликовала пресс-служба Следственного комитета в понедельник, 26 сентября.

На опубликованной записи можно увидеть, что мужчина был одет в черную одежду, а на груди у него был красный нацистский символ.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК РФ

Трагедия, о которой идет речь, произошла 26 сентября утром. Неизвестный мужчина в черной футболке и балаклаве ворвался в школу по время занятий и открыл огонь на поражение.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.

По официальным данным, погибло девять человек, есть раненные. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Ижевск Следственный комитет Смерть Дети Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте