Появились кадры с телом стрелка, который напал на школу в Ижевске

Фото: СК РФ

Появились кадры с телом стрелка, напавшего на школу № 88 в Ижевске. Их опубликовала пресс-служба Следственного комитета в понедельник, 26 сентября.

На опубликованной записи можно увидеть, что мужчина был одет в черную одежду, а на груди у него был красный нацистский символ.

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Трагедия, о которой идет речь, произошла 26 сентября утром. Неизвестный мужчина в черной футболке и балаклаве ворвался в школу по время занятий и открыл огонь на поражение.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.

По официальным данным, погибло девять человек, есть раненные. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».