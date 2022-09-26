СМИ: Шольц сдал положительный тест на коронавирус

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У канцлера Германии Олафа Шольца обнаружили коронавирусную инфекцию, политик получил положительный результат теста. Об этом сообщил новостной немецкий канал N-TV в понедельник, 26 сентября.

Уточняется, что после получения результатов канцлер немедленно изолировался. На данный момент врачи наблюдают у него легкие симптомы простуды, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский лидер прошел вакцинацию. Кроме того, ему было сделано два дополнительных укола.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней. По словам врача-инфекциониста Евгении Селезневой, коронавирусная инфекция у людей, имеющих признаки старческой деменции, протекает вдвойне тяжелее.

Позже Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена. Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии». Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», на каких основаниях Байден сделал это заявление.