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Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в ижевской школе

Георгий Соланович
Общество
Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в ижевской школе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в ижевской школе, где пострадали 13 человек. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 сентября.

— Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт, — передает слова Пескова РИА Новости.

В понедельник утром, 26 сентября, неизвестный мужчина ворвался в школу во время занятий и открыл стрельбу. Первым от рук стрелка погиб охранник учебного заведения. Далее злоумышленник пошел в классы и открыл огонь по детям.

Учителя и дети прятались в классах, выбегали из школы и прыгали из окон. Подростки оперативно связались с родителями, а также сообщили о происходящем в полицию и в службу скорой помощи.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вступили в противостояние со злоумышленником, который забаррикадировался на втором этаже и начал отстреливаться. Через некоторое время поступило сообщение о том, что стрелок покончил с собой.

По данным СМИ, погибло 14 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом».

О стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

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