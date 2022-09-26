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Межрегиональная культурная выставка начнется в Санкт-Петербурге 14 октября

Евгений Жуков
Город
Межрегиональная культурная выставка начнется в Санкт-Петербурге 14 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Межрегиональная выставка «Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России» пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 26 сентября.

Как уточняется, мероприятие организовано ассоциацией «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 27 сентября откроется выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. На мероприятии будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

Также в столице идет фестиваль «Здесь и сейчас.Современное искусство на улицах города». В рамках проекта горожанам покажут девять новых работ, а именно арт-объекты, скульптуры и другие произведения искусства.

20 сентября в Москве открылась 31-я международная осенняя выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood.

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