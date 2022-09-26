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Домработница обокрала хозяйку квартиры на два миллиона рублей в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Домработница обокрала хозяйку квартиры на два миллиона рублей в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснопролетарская улица Карта всех событий

Вызванная на дом уборщица обокрала хозяйку квартиры на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ВД по ЦАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 26 сентября.

По информации ведомства, пострадавшая заказала в интернете уборку своей квартиры на Краснопролетарской улице. Вскоре женщина закончила работу и ушла, прихватив с собой ценные вещи.

Так, хозяйка заметила пропажу двух дорогостоящих часов известного бренда, ювелирных украшений, сумок, а также наличных денег. Суммарный ущерб превысил два миллиона рублей.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали подозреваемую на улице Полины Осипенко. Ей оказалась 46-летняя женщина. Похищенное к моменту задержания она продала, а деньги потратила.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Фигурантка заключена под стражу.

Еще один случай воровства произошел в центре столицы. Мужчина зашел в кафе и украл телефон одного из посетителей, заряжавшийся на барной стойке. Произошедшее попало на видео.

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