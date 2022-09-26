Александр Козлов: Передача нежилых помещений в домах собственникам укрепит их правовое сознание

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Процесс передачи чердачных, подвальных и других нежилых помещений в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов продолжается в столице. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Исправляются печальные ошибки 1990-х: процесс приватизации жилья шел «по-живому» и очень часто помещения дома, где находятся коммуникации (а это подвалы, чердаки, другие подсобные помещения), оказывались за скобками, и право собственности на них отошло городу вместе со встроенными городскими помещениями, — заявил он.

По словам депутата, мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал распоряжение о переходе права собственности на 222 таких помещения общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Это должно помочь владельцам полноценно управлять общедомовым имуществом.

В Москве передача нежилых помещений ведется уже восемь лет, за этот период были оформлены права собственности более чем на две тысячи объектов. Это один из немногих городов, где данный процесс ведется системно и в плановом режиме, передает слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные власти до конца 2022 года передадут жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений права на 222 объекта недвижимости.

Москвичи смогут обратиться в Росреестр для оформления собственности на хозобъекты после публикации соответствующего постановления на портале mos.ru и прекращения прав города на нежилые помещения.