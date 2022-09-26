Bloomberg: ЕС отложит решение по введению потолка цен на нефть из России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз (ЕС) отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Уточняется, что ряд стран — членов ЕС, среди которых Венгрия и Кипр, выступают против введения данной меры. Подобные решения в ЕС, как уточняет агентство, необходимо принимать единогласно.

При этом многие детали касательно возможного потолка цен обсуждаются в настоящее время. Так, например, вопрос о том, на каком уровне его устанавливать, все еще остается открытым, передает Life.ru.

В начале сентября Минфин США заявил, что не будет возобновлять закупки российской нефти после введения на нее лимита цен. В справочных материалах, размещенных в преддверии имплементации инициативы, ведомство напомнило, что США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, однако не отказывают в подобных закупках другим государствам.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Вечерней Москве», что европейские государства не смогли прийти к единому мнению о потолке цен на российский газ, так как понимают, что подобная мера сильно по ним ударит. Вполне возможно, что потолок будет введен, но только после отопительного сезона.