Великобритания ввела новые санкции против России из-за референдумов

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Великобритания вводит очередные антироссийские санкции из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе британского правительства.

— Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в санкционные списки королевства попали АО «Гознак», глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Украины Евгений Балицкий, а также 23 члена совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

При этом итоги референдумов в Донбассе отказалась признавать Сербия. По словам главы МИД страны Николы Селаковича, Белград будет исходить из законов международного права.