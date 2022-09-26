Явка на референдуме в ДНР составила более 85 процентов

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Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89 процента. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

— Проголосовало в Донецкой народной республике за все это время 1 480 905 человек. На зарубежных участках уже проголосовало 411 962 человека, — заявил он.

При этом, по словам председателя ЦИК Луганской народной республики Елены Кравченко, по итогам четырех дней явка в регионе составила 83,61 процента, передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где смогут проголосовать местные жители.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировое сообщество никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области частью России. По его словам, Украина обладает правом вернуть данные территории обратно.