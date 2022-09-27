Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

30 сентября Православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Утром 30 сентября женщины должны начать плакать. Данный ритуал должен помогать привлекать в их дома здоровье и удачу на следующий год. При этом оплакивать можно было не только свою судьбу, но и доли близких людей. Если женщина в этот день хорошо поплачет, то весь год ей не придется слез лить.

Ночью на 30 сентября хозяйки должны испечь большие караваи или пироги. Это помогает привлекать в семьи гармонию и взаимопонимание. В данный праздник стоит помолиться святым великомученицам. В своих молитвах верующие просят семейного благополучия, детей или избавления от различных заболеваний.

Женщинам запрещено в этот день работать или заниматься уборкой в доме.

Кроме этого, наши предки верили, что данный день неблагоприятный для женитьбы. Поэтому на 30 сентября никто не планировал свадьбу или венчание. Считалось, что если нарушить данный запрет, то брак будет недолгим.

Также строго запрещено ссориться, особенно женщинам между собой. Считалось, что спорщицы могут привлечь к себе неприятности и изменить свою судьбу к худшему.

Приметы погоды:

Если журавли 30 сентября отлетают в теплые края, то на Покров ударит мороз, если нет, то похолодает уже к концу октября.

Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Белки линяют – к скорому похолоданию.

Сухая погода на протяжении всего дня – к поздней зиме, дождь – к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как привлечь здоровье и удачу 30 сентября, в день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии

Именины отмечают: Софья, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил.