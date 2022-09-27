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Военный эксперт Подберезкин объяснил, в каком случае Россия может применить ядерное оружие

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Военный эксперт Подберезкин объяснил, в каком случае Россия может применить ядерное оружие
Фото: shutterstock

Россия, как и США, имеет четкий план на случай применения ядерного оружия потенциальным противником. При этом право на использование этого вида вооружений прописано в военной доктрине страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, занимающееся ядерным планированием подразделение находится в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ. Разрабатываемые им сценарии регулярно обновляются, но название остается прежним. Вероятно, оно звучит так: «Интегрированный план использования ядерного оружия».

— Речь идет не о простом плане «ударили — нажал на кнопку в ответ», а о целой процедуре использования различных средств, которые оснащены ядерными боеприпасами — и тактическими, и оперативными, и стратегическими, — пояснил Подберезкин.

Он также добавил, что публично о подобных наработках говорить никто не будет, но об их наличии свидетельствуют регулярно проводимые стратегические учения.

Что касается случаев, при которых наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие, то они прописаны в военной доктрине. Их два:

  • в ответ на применение против России и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения;
  • в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американская администрация разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия. В то же время Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.

27 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо». Описывая, в каких случаях страна может пойти на такой шаг, он фактически пересказал военную доктрину РФ.

Армия Россия США Ядерное оружие
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