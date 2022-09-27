«Заявления делались открыто»: кому может быть выгодна диверсия на нитках «Северного потока»

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На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления, сообщает оператор газопровода Nord Stream AG. В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» также было зафиксировано падение давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вариант диверсии. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому это может быть выгодно и кто пострадает из-за данного инцидента в первую очередь.

По мнению специалиста, действительно сложно придумать другие причины, кроме как физическое воздействие на газопроводы.

— Тем более что повреждены три трубы и в разных местах географически. Целый ряд сторон абсолютно не скрывал, что хотят, чтобы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не работали. Эти политические заявления делались открыто. Были разговоры, что ими будут предприниматься усилия для выполнения такой задачи, — пояснил Кулагин.

Однако точный ответ на вопрос, что произошло на самом деле, можно будет узнать лишь после проведенного расследования, уточнил специалист.

Эксперт также оценил последствия инцидента для европейского континента.

— В части поставок газа для Европы будут негативные последствия, поскольку по той ветке, которая работала, до сих пор поставлялось около 30 миллионов кубических метров газа в сутки. В месяц это минус один миллиард кубометров газа. При этом мощность «СП-2» позволяла в несколько раз увеличить объемы поставок, — заявил Кулагин.

Так, запуск полных мощностей «СП-2» позволил бы поставлять в Европу до 110 миллиардов кубометров газа в год, добавил специалист.

Также собеседник «ВМ» назвал страны, которые в первую очередь пострадают в данной ситуации.

— Прежде всего пострадает Германия, поскольку это труба направлена до ФРГ. Следующими пострадают немецкие потребители газа, а последними — те, кто стоял на маршруте газопровода. Фактически это весь набор стран Центральной и Северной Европы, — добавил Кулагин.