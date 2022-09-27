Мобилизованным разрешили взять с собой квадрокоптеры и приборы ночного видения

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Граждане России, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, могут взять в войсковую часть квадрокоптеры и приборы ночного видения, однако использовать устройства разрешено в ограниченном режиме. Об этом сообщил правительственный ресурс «Объясняем.рф» во вторник, 27 сентября.

— Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать — только по разрешению командира... Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? Можно. За исключением приборов, оснащенных средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных, — отмечается на сайте ресурса.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

«Вечерняя Москва» опубликовала полный список личных вещей, которые призывник имеет право взять с собой.

Кроме того, «ВМ» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.