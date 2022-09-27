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Аналитик Собко подсчитал ущерб от повреждений на «Северном потоке»

Георгий Соланович
В мире
Аналитик Собко подсчитал ущерб от повреждений на «Северном потоке»
/ Фото: nord-stream2.com

Из прорванных труб газопровода «Северный поток» может выйти пузырей газа на два миллиарда долларов. Об этом сообщил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко во вторник, 27 сентября.

Расчеты эксперта были произведены для РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Кроме того, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «ВМ», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».

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