Аналитик Беляев рассказал, кто заплатит за ремонт и утечку газа на «Северном потоке»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Из прорванных труб «Северных потоков» может выйти пузырей газа на два миллиарда долларов, сообщают СМИ. О том, кто покроет расходы, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, страховая компания должна покрыть все убытки. Однако важно учитывать, какие риски и в каком объеме были застрахованы в договоре.

— Утечка газа из «Северного потока» наносит огромный ущерб экологии. Ремонт должен быть сделан как можно скорее. По сути, должен платить тот, кому принадлежит газопровод. Владелец несет ответственность. Но у таких объектов обычно есть страховка. Безусловно, необходимо учитывать, какие риски застрахованы и на каких условиях, — рассказал Беляев.

Эксперт отметил, что в данном случае страховая компания заплатит за утечку газа и ремонт «Северного потока». А после того, как найдут виновника аварии, он покроет часть расходов.

— Я уверен, что все убытки возместит страховая компания. Однако потом нужно будет найти причину и виновника аварии на обеих нитках газопровода. Газ выходит уже сейчас, поэтому ремонт необходим как можно скорее. Возможно, что страховая компания полностью закроет все издержки, а после того, как найдут виновника, он покроет часть расходов. Это называется регрессный иск, — считает аналитик.

27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления, сообщает оператор газопровода Nord Stream AG. В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» также было зафиксировано падение давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вариант диверсии. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому это может быть выгодно и кто пострадает из-за данного инцидента в первую очередь.