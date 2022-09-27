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Мобилизованных из Крыма и Севастополя отправили на боевое слаживание

Георгий Соланович
Общество
Мобилизованных из Крыма и Севастополя отправили на боевое слаживание
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около 600 граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации в Крыму, отправили из Севастополя для прохождения обучения.

— Родина в очередной позвала вас на свою защиту. Впереди — боевое слаживание на полигонах, занятия по тактической и боевой подготовке... По несколько раз в сутки получаю доклады с мест, и должен сказать, что нет случаев необеспеченности вооружением, обмундированием и продовольственным обеспечением, — сказал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Торжественная церемония состоялась на площади Нахимова. После церемонии военнообязанные на автобусах отбыли к военной части, где и будут проходить обучение, передает RT.

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что план по частичной мобилизации на полуострове выполнен.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

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