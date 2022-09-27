Власти Северной Осетии допустили возможность ограничения въезда в регион

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Власти Северной Осетии могут ограничить въезд на автомобилях для граждан без прописки в регионе из-за скопления транспорта на границе. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

— Будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу, — говорится в сообщении.

Однако подобное ограничение коснется только граждан, не имеющих прописку и не проживающих на территории региона, отмечается на сайте главы и правительства Северной Осетии.

До этого в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что на русско-грузинской границе организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Также сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.