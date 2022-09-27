Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву

Фото: Минобороны РФ

Территории Сибири в ближайшие 30 лет станут самыми крупными в мире по сельскохозяйственным продуктам. Об этом Business Insider заявил содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе во вторник, 27 сентября.

— Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву, — сказал финансист.

По его словам, ухудшающаяся экологическая ситуация негативно влияет на реализацию сельского хозяйства в мире, в то время как в Сибири появляются новые потенциальные территории для будущего развития отрасли.

Хенг Хе отметил, что в ситуации с глобальным потеплением Россия станет «главным победителем». При этом развитие территорий Сибири в сфере сельхозпроизводства принесет высокую прибыль, считает он.

На развитие российского агропромышленного комплекса планируют ежегодно выделять около 900 миллиардов рублей. При этом наша страна уже занимает лидирующие позиции на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции.

Доходы от экспорта продовольствия каждый год растут и уже сопоставимы с выручкой от продажи природного газа. О потенциале России стать крупнейшей сельскохозяйственной державой — в материале «Вечерней Москвы».