Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы в Балтийском море

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

ЦРУ летом предупреждало Германию о вероятности нападения на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники во вторник, 27 сентября.

— Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море, — передает сообщение RT.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первичные данные указывают на то, что на трубопроводах были совершены акты саботажа или нападения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».