Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы в Балтийском море

Георгий Соланович
В мире
Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы в Балтийском море
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

ЦРУ летом предупреждало Германию о вероятности нападения на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники во вторник, 27 сентября.

— Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море, — передает сообщение RT.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первичные данные указывают на то, что на трубопроводах были совершены акты саботажа или нападения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».

ЦРУ Германия Энергетика Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте