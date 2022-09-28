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В Соединенных Штатах назвали лучший участвующий в спецоперации российский танк

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Соединенных Штатах назвали лучший участвующий в спецоперации российский танк
Фото: Минобороны РФ

Лучшим российским танком, который принимает участие в специальной военной операции, является Т-90М. Об этом сказано в американском издании Popular Mechanics.

В статье говорится, что многие зарубежные танки, принимающие участие в боевых действиях на Украине, устарели.

Так, в натовских танках Т-72 в случае пробития башни ее может отбросить на некоторое расстояние, при этом последствия для экипажа будут катастрофическими, отмечается в материале.

По версии издания, в текущих условиях более эффективными являются танки M1A2 Abrams, Leopard 2 и Т-90М.

Берлин отказался осуществить поставки танков на Украину из-за опасности развития конфликта между РФ и НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 25 сентября. Он добавил, что считает поддержку Украины со стороны ФРГ достаточной, так как Берлин много чего делает для Киева.

18 сентября глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры Германии еще не отправляли Украине боевые танки западного образца, поэтому страна тоже воздержится от этого. По ее словам, ФРГ не хочет делать одиночных шагов в данном направлении, а также принимать решения по таким вопросам без согласования.

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