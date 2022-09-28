Нутрициолог объяснил, как защититься от развития деменции

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Нутрициолог Рори Бэтт сообщил, что одним из факторов развития деменции является изменение метаболизма сахара в головном мозге.

Исследователи выяснили, что деменция может стать следствием неправильного питания.

— Без сомнения, одной из главных причин ухудшения памяти является сахар, — заявил врач.

Он порекомендовал людям изменить отношение к газировке и прочим сладким напиткам. Оказывается, болезнь Альцгеймера даже называют «диабетом третьего типа». Формирование в мозге инсулиновой резистентности влияет на характер обмена веществ и работу памяти. Именно те, кто не контролируют употребление сахара рискуют заболеть Альцгеймером, сообщается на портале Express.

— Как обезопасить себя в пожилом возрасте? Перейти на сбалансированное питание. Также не следует злоупотреблять жареной пищей, выпечкой и чипсами, — рассказал нутрициолог.

Иностранные специалисты выявили связь между ходьбой в быстром темпе в течение получаса в день и дополнительной пользой для здоровья, включая снижение риска развития деменции и рака. Как уточняется, предыдущие исследования показывали, что для поддержания своего организма в тонусе необходимо совершать в день по десять тысяч шагов. Однако ученые из Австралии и Дании заявили, что такой показатель является ориентировочным, а самым главным критерием они назвали скорость.