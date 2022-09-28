«Мне некуда ехать»: брат Моисеева отказался приезжать на его похороны

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Его старший Маркс Толкач заявил, что не намерен приезжать на похороны. По его словам, на то есть две причины.

— Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор Моисеева — прим. «ВМ») уже давно захватил квартиру брата, — сказал Толкач в беседе с KP.ru.

До этого Маркс Толкач заявил, что смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева лежит на совести Сергея Гороха. Он отметил, что директор артиста даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.

1/8 1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС 2/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 3/8 2014 год / Фото: РИА Новости 4/8 2012 год / Фото: РИА Новости 5/8 2007 год / Фото: РИА Новости 6/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 7/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости 8/8 2008 год / Фото: РИА Новости

Заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти своего близкого друга певца Бориса Моисеева. По его словам, о смерти артиста ему сообщил Сергей Горох.

Известный певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца.