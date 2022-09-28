«Мне некуда ехать»: брат Моисеева отказался приезжать на его похороны

Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Его старший Маркс Толкач заявил, что не намерен приезжать на похороны. По его словам, на то есть две причины.
— Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор Моисеева — прим. «ВМ») уже давно захватил квартиру брата, — сказал Толкач в беседе с KP.ru.
До этого Маркс Толкач заявил, что смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева лежит на совести Сергея Гороха. Он отметил, что директор артиста даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.
Заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти своего близкого друга певца Бориса Моисеева. По его словам, о смерти артиста ему сообщил Сергей Горох.
Известный певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца.