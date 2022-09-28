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«Мне некуда ехать»: брат Моисеева отказался приезжать на его похороны

Александр Афонин
Общество
«Мне некуда ехать»: брат Моисеева отказался приезжать на его похороны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Его старший Маркс Толкач заявил, что не намерен приезжать на похороны. По его словам, на то есть две причины.

— Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор Моисеева — прим. «ВМ») уже давно захватил квартиру брата, — сказал Толкач в беседе с KP.ru.

До этого Маркс Толкач заявил, что смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева лежит на совести Сергея Гороха. Он отметил, что директор артиста даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.

1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
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1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
2014 год / Фото: РИА Новости
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2014 год / Фото: РИА Новости
2012 год / Фото: РИА Новости
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2012 год / Фото: РИА Новости
2007 год / Фото: РИА Новости
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2007 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
2008 год / Фото: РИА Новости
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2008 год / Фото: РИА Новости

Заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти своего близкого друга певца Бориса Моисеева. По его словам, о смерти артиста ему сообщил Сергей Горох.

Известный певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца.

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