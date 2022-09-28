Politico: ЕС собирается смягчить ряд санкций против России

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Евросоюз (ЕС) намеревается снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и другой продукции. Об этом сообщило издание Politico в среду, 28 сентября.

По имеющейся информации, потенциальное смягчение санкций является условием договора ЕС с Грецией, Кипром и Мальтой — чтобы те поддержали введение ограничений на перевозку российской нефти танкерами.

Как уточняется, Кипр и Греция из-за своей развитой судоходной промышленности имели существенный приток денежных средств на транспортировке российской нефти. Названные страны до этого момента также выступали против введения санкционных мер, затрагивающих нефтяные танкеры.

Politico поясняет, что практика смягчения таких ограничений выступит в роли своеобразной компенсации для этих государств.

— В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов, — сообщает издание.

Накануне сообщалось, что руководство Канады намерено ввести новые санкции в отношении России из-за прошедших в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях референдумов.