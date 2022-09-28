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Песков: Задача по освобождению всей территории ДНР сохраняется

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Задача по освобождению всей территории ДНР сохраняется
Фото: Администрация президента РФ

Задача по освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР) в границах 2014 года сохраняется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 28 сентября.

— Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики еще освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики, — ответил Песков на вопрос о вероятности продолжения спецоперации на Украине после референдумов в Донбассе.

Пресс-секретарь президента также добавил, что «более детальный ответ» на вопрос будет получен после вхождения республик в состав РФ, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги прошедших референдумов помогут спасти миллионы людей от геноцида. Кроме того, регионы смогут построить свое будущее вместе с Россией.

Дмитрий Песков Спецоперации ДНР
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