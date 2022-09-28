Шольц: Германия никогда не признает референдумы Донбасса

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Германия никогда не признает результаты прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины референдумов о вхождении в состав России. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты мнимых референдумов, — говорится в сообщении немецкого правительства.

Шольц также заявил, что считает эту территорию частью Украины. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.