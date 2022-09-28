Захарова: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за повреждений «Северных потоков»

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Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН из-за недавних провокаций на «Северных потоках». Об этом в среду, 28 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2, — написала она в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заседание по этой теме пройдет в эту пятницу, в 22:00 по московскому времени.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах «Северный поток». Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины аварий. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.