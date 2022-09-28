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Полиция Дании начала расследование по авариям на «Северных потоках»

Георгий Соланович
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Полиция Дании начала расследование по авариям на «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Датская полиция начала расследование по утечкам газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в результате аварий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу полиции Копенгагена в среду, 28 сентября.

— Датская полиция инициировала расследование по утечкам газа в Балтийском море, — передает сообщение РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах «Северный поток». Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины аварий. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Дания Расследования Северный поток
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