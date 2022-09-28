Расследование аварий на «Северных потоках» передали СБ Швеции

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Расследование утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в результате аварий, передано службе безопасности Швеции. Об этом говорится в заявлении службы безопасности страны, опубликованном в среду, 28 сентября.

Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с «Северными потоками», от шведской полиции. <...> Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы, — говорится в сообщении.

В СБ Швеции также назвали преступление на «СВ» «грубой диверсией».

Помимо шведской стороны, по данным агентства Reuters, расследование ЧП на газопроводах ведет полиция Дании.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».