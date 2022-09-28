Дело о международном терроризме возбудили после аварии на «Северных потоках»

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Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о международном терроризме после аварии на газопроводах «Северные потоки». Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

— По направленным Генеральной прокуратурой РФ материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии на газопроводах России был нанесен серьезный экономический ущерб, говорится на сайте Генпрокуратуры.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах «Северный поток». Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.