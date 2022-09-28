Экономист Зубец: У США закончились санкции против России

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Попытки ввода очередных рестрикций против российских банков говорят о том, что у Соединенных Штатов Америки закончились методы невоенного давления на Москву. Такую точку зрения высказал экономист Алексей Зубец в среду, 28 сентября.

Специалист прокомментировал слухи о том, что США готовят новые санкции против российских финансовых структур. По его словам, все эти угрозы голословны в нынешней обстановке.

— Байден собирается вводить рестрикции против российских финансовых структур, связанных с государством. Это говорит о том, что у него закончились санкции. Ничего другого американцы предложить не могут. Они уже отключили нас от SWIFT, — пояснил эксперт.

Зубец отметил, что любые новые ограничения негативно повлияют в первую очередь на союзников Штатов, а больше всех пострадает Европа. В частности, это касается потенциальных односторонних решений по российской нефти. Глобальные отношения в любом случае будут развиваться, даже без участия доллара, добавил Зубец.

— Торговля в национальных валютах на основании взаимных договоренностей — это инструмент обхода санкций и экономики, построенной на долларе. Мы торгуем с Индией в рупиях, с китайцами — в юанях, с Турцией — в лирах. Это современный вид бартера, — цитирует аналитика ФАН.

Проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.