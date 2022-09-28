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В США назвали результаты референдумов сфабрикованными

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
В США назвали результаты референдумов сфабрикованными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Соединенные Штаты рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ как «полностью сфабрикованные» и готовятся к введению новых санкций. Об этом сообщил в среду, 28 сентября, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

— Результаты референдумов полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины, — сказал он.

Прайс подчеркнул, что американские власти продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физлиц и организации, передает РИА Новости.

По его словам, Америка продолжит считать данные территории украинскими, никогда не признает результаты референдумов и будет оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется».

28 сентября ВГА Запорожья анонсировал референдум на украинской части региона. В данный момент 73 процента Запорожья находятся под контролем РФ, остальные 27 заняли ВС Украины.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Украина Россия США Госдеп Референдумы
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