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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

27 сентября в столичном аэропорту Внуково шесть самолетов ушли на запасной аэродром в связи с туманом. Уточняется, что на 8:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково составляла 200–300 метров, а вертикальная — 60 метров.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 октября. Рейсы на курорты Красного моря будут ежедневно выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево.

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