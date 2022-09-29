«Тревожные расстройства»: почему психические заболевания обостряются осенью и как с ними бороться

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В осенне-весенний период у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний. Как правило, это депрессивные и тревожные расстройства. Почему они прогрессируют в это время и как с ними бороться, «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина.

По словам эксперта, проявление психических расстройств осенью и весной возникает в связи с резкой сменой погоды:

— Метеорологические процессы могут усугублять состояние пациента. Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию. А весной, напротив, на фоне внутренних переживаний, окружающий мир наполняется красками, и у человека происходит диссонанс, когда его эмоциональное состояние не совпадает с внешним миром, который цветет и благоухает.

В эту фазу, по словам спикера, обостряются невротические расстройства, повышается тревожность, усиливаются всевозможные фобии. Наблюдаются тяжелые нарушения психики, например, биполярное расстройство, болезни шизофренического спектра.

Эксперт подчеркнул: если человек знает, что он предрасположен к определенным эмоциональным переживаниям в осенне-весенний период, нужно устраивать определенную профилактику:

— Больному следует запастись препаратами, если есть риск развития интенсивного расстройства, лучше начать курс приема заранее. Ведь психотропные препараты не действую моментально, поэтому за неделю до предполагаемо обострения недуга следует начать процесс приема лекарств, которые гарантированно помогают.

Если же человек и так «сидит» на препаратах, то нельзя отменять или отказываться от их приема, лучше проконсультироваться с лечащим специалистом, чтобы он оценил психическое состояние и определил, какие средства позволят максимально «безболезненно» пережить опасный период.

Эксперт отметил, что иногда сам больной не знает о своем диагнозе и может не осознавать о развитии недуга:

— Если вы обнаружили неадекватное поведение у соседа, знакомого или друга, не стоит спешить ставить ему диагнозы и сообщать ему, что он болен. Этим можно спровоцировать серьезные конфликты с негативными последствиями.

Лучше указать на эту проблему тем, кому человек больше доверяет, чтобы родные уже решали вопрос с походом к специалисту и установлением диагноза с последующей терапией, заключил Фомин.