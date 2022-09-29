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Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 29 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 29 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 29 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–10 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Золотая осень, хоть и без яркого солнца, наступит в центре России в ближайшие дни, активный листопад начнется в середине октября, месяц ожидается более щедрым на периоды потепления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптики сообщили, что первый снег в Москве может выпасть уже в середине октября. А до конца сентября погодные условия в столичном регионе не предполагают осадков в виде снега. В то же время метеоролог рассказал о том, в каких числах осени за последние годы выпадал первый снег в мегаполисе.

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