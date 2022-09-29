РБК: Россия сможет продавать долги других государств

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Россия сможет принимать решения по уступке прав требования к другим странам по их долгам. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило издание РБК.

Отмечается, что правительство собирается закрепить этот механизм в федеральном бюджете к 2023 году. Данную меру предложили в условиях санкций, которые ввели США и страны Европейского союза. Из-за рестрикций стало трудно обслуживать долги государств перед РФ.

Новый механизм позволит Российской Федерации обеспечить поступления по задолженностям стран. Так, российские власти смогут переуступать долги структурам, которые функционируют в государствах-должниках.

— Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, — сказано в документе.

Депутат Государственной думы Станислав Наумов высказался, что наступило время запускать «специальную экономическую операцию». Он назвал несколько инициатив по экономической поддержке страны.