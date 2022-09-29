Андрей Бочкарев: Стартовали работы по благоустройству территории возле здания скоропомощного комплекса для ГКБ им. Боткина

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительная готовность скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории Городской клинической больницы (ГКБ) имени С. П. Боткина составляет почти 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 29 сентября.

— В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству навесного вентилируемого фасада. Выполняются работы по монтажу инженерного оборудования, устройству внутренних инженерных сетей, чистовой отделке здания. Приступили к благоустройству территории, — рассказал он.

По словам Бочкарева, завершить работы планируется в начале следующего года. При этом пациентов будут доставлять в больницу не только на скорых, но и на вертолетах, для этого на крыше здания оборудуют посадочную площадку.

Кроме того, для въезда машин скорой помощи специалисты установят въездной отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что скоропомощной стационарный комплекс общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа.

До этого Загрутдинов сообщил, что специалисты завершат строительство нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе в 2022 году.