Удаленные сотрудники работают в каждой пятой компании Москвы

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Сотрудники, которые работают удаленно из-за распространения COVID-19, в настоящее время есть в каждой пятой компании в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Чаще всего формат дистанционной работы практикуют в Москве и Санкт-Петербурге — 22 и 20 процентов соответственно.

Количество мест, где из дома работает большое количество сотрудников, возросло по сравнению с августом в два раза — до 12 процентов.

Наиболее часто на дистанционку уходят сотрудники таких сфер, как IT, продажа и управление персоналом, финансы и юриспруденция.

Недавно стало известно, что большинство москвичей — 66 процентов — обладают достаточной подушкой безопасности, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы.

IT-индустрия всегда считалась одной из самых высокооплачиваемых профессий, однако в этом году статистика отмечает снижение оплаты труда специалистов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как коснулось снижение зарплаты работников IT-индустрии и с чем это связано.