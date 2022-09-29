Пункт мобилизации появится на границе с Казахстаном в Астраханской области

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На границе с Казахстаном в Астраханской области, где образовалась многокилометровая очередь, в ближайшее время появится пункт частичной мобилизации. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает администрация губернатора региона.

— В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, — говорится в сообщении.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт «Караузек», который является основным пунктом пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. На данный момент там произошло скопление людей, которые хотят покинуть страну. В связи с этим в районе ввели режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.

Еще один мобилизационный пункт развернули накануне в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией. Уточняется, что гражданам вручают повестки и предлагают записаться в добровольцы.

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.