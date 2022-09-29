«Политическая свобода»: почему ЛНР важно иметь статус республики в составе России

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Глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики, получив определенные автономные права. Чем отличается республика от области и зачем самопровозглашенной республике подобный статус — читайте в материале «Вечерней Москвы».
Для начала стоит дать определение каждому из понятий:
Республика — административно-территориальная единица. Республики принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки, а также имеют столицы. В Конституции РФ они охарактеризованы как государства, однако подобное не дает им права государственного суверенитета.
Область — обозначение территориального субъекта. Она не обладает никакой правовой самостоятельностью и может функционировать в своих территориальных пределах согласно нормам федерального законодательства. Область и край схожи и не имеют существенных различий между собой в правовом положении.
При этом республика и область являются абсолютно разными субъектами РФ, имеющие ряд существенных отличий:
Правовой статус: у республики есть право на собственную Конституцию, герб, гимн, флаг и государственный язык. У области в свою очередь есть право на принятие лишь своего устава.
Особенности образования: формирование области происходит по территориальному принципу, республики — по национальному. Чаще всего жителями республик являются представители одной национальности. В качестве исключения можно отметить Дагестан, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республику.
Количество: в России 46 областей и 22 республики.
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что вхождение самопровозглашенной республики в состав России будет выгодно на подобных условиях по ряду причин.