«Политическая свобода»: почему ЛНР важно иметь статус республики в составе России

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Глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики, получив определенные автономные права. Чем отличается республика от области и зачем самопровозглашенной республике подобный статус — читайте в материале «Вечерней Москвы».

В чем отличия между республикой и областью?

Для начала стоит дать определение каждому из понятий:

Республика — административно-территориальная единица. Республики принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки, а также имеют столицы. В Конституции РФ они охарактеризованы как государства, однако подобное не дает им права государственного суверенитета.

Область — обозначение территориального субъекта. Она не обладает никакой правовой самостоятельностью и может функционировать в своих территориальных пределах согласно нормам федерального законодательства. Область и край схожи и не имеют существенных различий между собой в правовом положении.

При этом республика и область являются абсолютно разными субъектами РФ, имеющие ряд существенных отличий:

Правовой статус: у республики есть право на собственную Конституцию, герб, гимн, флаг и государственный язык. У области в свою очередь есть право на принятие лишь своего устава.

Особенности образования: формирование области происходит по территориальному принципу, республики — по национальному. Чаще всего жителями республик являются представители одной национальности. В качестве исключения можно отметить Дагестан, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республику.

Количество: в России 46 областей и 22 республики.

Почему для ЛНР важен статус республики?

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что вхождение самопровозглашенной республики в состав России будет выгодно на подобных условиях по ряду причин.

— Статус республики означает возможность выхода, то есть это полусамостоятельный институт в отличие от области или края. Край отличается тем, что он составной и является частью региона или какого-нибудь национального округа. Область — это просто российский регион, а республика — это регион, что называется, добровольно вошедший, чаще всего национальный, — пояснил он.

По мнению специалиста, подобный статус дает большую степень свободы и самостоятельности для Луганской народной республики.

— Правда, исключительно политической свободы, с точки зрения бюджета, разницы нет никакой. ЛНР подобное нужно, чтобы иметь право на самостоятельную политику. Также здесь, скорее, играет имидж. Власти республики могут сказать своим гражданам: «Вот, смотрите, мы все равно остались республикой, но в составе России», — заключил Журавлев.

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