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Граждане Германии находятся в «полушоковом» состоянии из-за ситуации на линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в преддверии зимы. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил бывший депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

— Сейчас общее германское настроение полушоковое, при таком состоянии человек несет бред. Ему бы дать пощечину, чтобы пришел в себя, — отметил политик.

По его мнению, оплеуха необходима для того, чтобы немецкие политики «стали говорить о причастности США к повреждению трубопроводов». Он подчеркнул, что причастные к инциденту являются недругами ФРГ.

По словам Гердта, большинство жителей страны в настоящее время активно выступают за выкуп «Северного потока», передает ФАН.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что инцидент на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может привести к войне.

О «беспрецедентных разрушениях» на обоих «Северных потоках» сообщила «дочка» Газпрома Nord Stream AG утром 27 сентября. Три нитки газопроводов оказались повреждены, из-за чего давление в них резко упало. На следующий день спецслужбы ФРГ заявили, что в результате аварии все нитки трубопроводов навсегда останутся непригодными для использования.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях — отвечает «Вечерняя Москва».