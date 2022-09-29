Власти Финляндии одобрили закрытие границы для российских туристов с 30 сентября

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19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

13 сентября россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.