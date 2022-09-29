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Власти Финляндии одобрили закрытие границы для российских туристов с 30 сентября

Полина Долганова
В мире
Власти Финляндии одобрили закрытие границы для российских туристов с 30 сентября
Фото: depositphotos

Правительство Финляндии одобрило закрытие границы для туристов из России с пятницы, 30 сентября. Об этом сообщил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

— Решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам, — уточнил глава дипломатического ведомства, слова которого приводит ТАСС.

До этого издание Helsingin Sanomat написало, что граница Финляндии будет закрыта для туристов из России в ночь на пятницу, 30 сентября. Предполагалось, что власти страны примут решение о нюансах нового пограничного режима 29 сентября в 13:00 по местному времени.

27 сентября в Финляндии выразили желание отгородиться от России забором. Журналисты сообщили, что пограничники предложили отгородить 10–20 процентов границы с Россией, длина которой составляет 1300 километров. Забор будет расположен на 130–260 километрах территории.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

13 сентября россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

Финляндия Граница Россия Туризм
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