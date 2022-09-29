Прием заявок на всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов продлится до 30 октября

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Прием заявок на первый всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» завершится 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в четверг, 29 сентября.

— В конкурсе могут принять участие этнокультурные общественные организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения, — говорится в сообщении.

Конкурсанты должны будут снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут. После этого комиссия выберет девять лауреатов в трех номинациях, а еще одного победителя выберут путем онлайн-голосования.

Недавно учащиеся столичных школ завоевали три золотых и одну серебряную награду на первенстве мира по шахматам в Грузии. При этом участие приняли 747 школьников из 68 стран.

Также стало известно, что срок приема заявок на участие в конкурсе «Лидер климатического развития» продлен на две недели. Заявки на участие теперь принимаются до 14 октября.