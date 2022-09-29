Kyodo: Выпущенная КНДР ракета упала в Японском море

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Ракета, выпущенная, предположительно, КНДР, упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе нет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве в четверг, 29 сентября.

Немногим ранее о запуске ракеты неустановленного типа сообщал комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Там заявили, что боеприпас был запущен именно КНДР. По данным агентства Yonhap, республика запустила не одну, а две ракеты. Все они упали в Японском море.

Северная Корея 28 сентября провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия, передает РИА Новости.

25 сентября в Министерстве обороны Японии сообщили, что запущенная Северной Кореей ракета пролетела порядка 400 километров, максимальная высота ее полета составила 50 километров. Тогда снаряд также упал за пределами исключительной экономической зоны государства в Японском море.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за республикой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения.