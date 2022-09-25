Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны Японии: Ракета КНДР пролетела около 400 километров

Егор Провоторов
В мире
Минобороны Японии: Ракета КНДР пролетела около 400 километров
Фото: Unsplash

Пущенная Северной Кореей ракета пролетела порядка 400 километров, максимальная высота ее полета составила 50 километров, сообщили в воскресенье, 25 сентября, в Министерстве обороны Японии.

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада подтвердил, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны государства в Японском море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Министр обороны Японии подчеркнул, что в настоящее время продолжается анализ поступившей информации. Он воздержался от комментариев относительно конкретного типа ракеты, запущенной Пхеньяном. Хамада добавил, что Северная Корея запустила по крайней мере одну баллистическую ракету, полет которой, предположительно, прошел по «нестандартной траектории».

До этого то же самое информагентство сообщило о пуске ракет Пхеньяном, который был зафиксирован южнокорейскими военными.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за республикой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения

Япония КНДР Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте