Минобороны Японии: Ракета КНДР пролетела около 400 километров

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Пущенная Северной Кореей ракета пролетела порядка 400 километров, максимальная высота ее полета составила 50 километров, сообщили в воскресенье, 25 сентября, в Министерстве обороны Японии.

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада подтвердил, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны государства в Японском море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Министр обороны Японии подчеркнул, что в настоящее время продолжается анализ поступившей информации. Он воздержался от комментариев относительно конкретного типа ракеты, запущенной Пхеньяном. Хамада добавил, что Северная Корея запустила по крайней мере одну баллистическую ракету, полет которой, предположительно, прошел по «нестандартной траектории».

До этого то же самое информагентство сообщило о пуске ракет Пхеньяном, который был зафиксирован южнокорейскими военными.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за республикой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения