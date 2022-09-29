В Запорожской области сообщили об ударе украинского беспилотника по ЗАЭС

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На территорию Запорожской АЭС сбросили дрон, станции ничего не угрожает, возгорания на втором блоке нет. Об этом сообщил в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара в четверг, 29 сентября.

— Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет, — передает сообщение ТАСС.

27 сентября Международное агентство по атомной энергии зарегистрировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС. В агентстве подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.

Из-за обстрелов со стороны украинской армии была нарушена работа системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, Киев делает все, чтобы станцию нельзя было эксплуатировать.