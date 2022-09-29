Reuters: Евросоюз может остаться без мобильной связи на фоне энергетического кризиса

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Зимой европейские страны могут столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

— Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону, — говорится в сообщении.

В настоящее время мобильные операторы активно работают с правительствами для того, чтобы удостовериться о наличии плана по обеспечению оказания критически важных услуг. Агентство приводит данные источников, компании Nokia, Ericsson и ряд других сотрудничают с операторами, чтобы уменьшить последствия возможного дефицита энергии.

Как отмечается, в Европе недостаточно резервных систем, способных справиться с повсеместным отключением электроэнергии. Авторы публикации подчеркнули, что европейцы «избалованы» привыкли к бесперебойной подаче электричества в течение десятилетий.

— Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах, — добавила президент Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло.

Так, Париж совершенно точно не способен обеспечить все антенны в стране новыми батареями, передает РИА Новости.

12 сентября компания Apple опубликовала список моделей новых смартфонов iPhone 14, которые будут работать с сотовыми операторами в России. Уточнялось, что новые модели устройства смогут без проблем подключаться не только к сотовым сетям в Российской Федерации, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии.