Советник муфтия Дагестана попросила у Путина отсрочку от мобилизации для жителей региона

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Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить жителям региона полугодовую отсрочку от мобилизации и других призывов.

По ее словам, Дагестан и Чечня уже выполнили план Минобороны РФ по мобилизации. Однако в отличие от ЧР, отметила Гамзатова, республика еще не подготовила «необходимые условия полевой учебной базы» для мобилизованных.

— Сегодня в бой из республики (Дагестан — прим. «ВМ») едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще, — написала советник в своем Telegram-канале.

В этом ключе она запросила у Путина полугодовую отсрочку «от мобилизации и других призывов» и заявила, что за шесть месяцев республика успеет «профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах».

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации. Так, проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.