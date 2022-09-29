Reuters: Оператор «Северного потока» намерен устранить утечки на газопроводе 3 октября

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Утечки газа на «Северном потоке» могут прекратиться в 3 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оператора газопровода компанию Nord Stream AG в четверг, 29 сентября.

При этом в операторе отказались делать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе «СВ» до того момента, как специалисты компании не прибудут к месту инцидента и оценят масштаб аварии.

— Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району (ЧП — прим. «ВМ»). В настоящее время доступ туда ограничен, — передает заявление Nord Stream ТАСС.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».