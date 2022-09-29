Объясняем.рф: Не подлежащие мобилизации офицеры могут устроиться в Росгвардию

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Уволенные с военной службы офицеры и прапорщики запаса могут поступить в войска национальной гвардии Российской Федерации в период частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф в четверг, 29 сентября.

Если указанные лица не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, в таком случае у них есть возможность поступить на военную службу в Росгвардию, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что недавно уволившиеся контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке. Кроме того, в Генштабе дали разъяснения, что призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.