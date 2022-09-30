Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мощный взрыв прогремел во время экзаменов в образовательном центре Кабула

Лейла Алиева
Происшествия
Мощный взрыв прогремел во время экзаменов в образовательном центре Кабула
Фото: unsplash

В одном из образовательных центров Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ в пятницу, 30 сентября.

Уточняется, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. При этом представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил данный факт, однако дополнительных сведений он не предоставил. По предварительным данным, атака могла произойти с помощью беспилотника.

В Сети распространились кадры произошедшего, где можно увидеть последствия взрыва.

Видео: РЕН ТВ

В результате взрыва погибли четыре человека, пишет РИА Новости.

По данным ТАСС, погибли не менее 20 человек и 35 пострадали. Также отмечается, что взрыв мог совершить террорист-смертник.

В начале сентября рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник. Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Взрывы Смерть Афганистан Экзамены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте